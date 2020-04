UniCredit: Česká ekonomika letos poklesne o 11 procent. Pokud se v květnu uvolní opatření

V příštím roce podle banka počítá s oživením. Ekonomika by mohla stoupnout o 8,4 procenta.

„Odhadujeme, že na konci března pracovala česká ekonomika na pouhých 60 procent svých kapacit. Opatření proti šíření koronaviru byla v Česku zavedena s mírným předstihem před většinou okolních zemí, takže více zasáhla do výkonu ekonomiky již v prvním čtvrtletí,” uvedl Sobíšek.

Největší náraz ovšem podle něj teprve přijde. Ve druhém čtvrtletí by mohla ekonomika mezičtvrtletně klesnout až o 15 procent.

Odhad přitom počítá s postupným uvolňováním ekonomických restrikcí od května. Jejich další prodloužení by mohlo mít nedozírné důsledky, varují ekonomové.

Svůj odhad vývoje české ekonomiky v době globální pandemii již dříve zveřejnila poradenská společnost Deloitte. Podle něj by česká ekonomika letos mohla poklesnout až o deset procent. Počet nezaměstnaných by se mohl do konce roku ztrojnásobit.