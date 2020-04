Uherský Brod nechce do karantény, hasiči dezinfikovali panelové domy

„V neděli jsme měli v Uherském Brodě kolem třiceti zjištěných případů Covid-19. Do středy mohlo toto číslo narůst na více než čtyřicet,“ sdělil Právu starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník (nez.).

„Profesionální hasiči ve městě dezinfikovali společné prostory domů, a to chodby, schodiště a výtahy,“ vyjmenovala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Jednalo se o jednorázovou akci čtrnácti profesionálních hasičů. V dalším období si již budou muset společné prostory v domech pravidelně dezinfikovat samotní jejich obyvatelé. „Je to jen začátek dezinfekce. Teď už bude záležet na lidech samotných. Jinak se z problémů nevyhrabou,“ uvedla mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká.

V Uherském Brodě očekávají v nejbližších dnech odborníci další nárůst počtu nakažených. Přírůstek by se pak mohl zmírnit do dvou týdnů. „Účinky přijatých opatření bychom měli pociťovat zhruba za deset dnů,“ sdělil Právu hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Pokud by se nárůst zastavit nepodařilo, hrozí zřejmě městu to, co se stalo Uničovu, Litovli a okolním obcím, jejichž obyvatelé zůstali na dva týdny odstřiženi od zbytku České republiky.