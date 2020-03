Turné do Irska jim zakázali, tak dudácká kapela zahrála aspoň před prázdnými regály

Ještě před několika týdny si policejní kapela z amerického státu New Hampshire Pipes and Drums chtěla splnit sen. Od lidí se jí podařilo vybrat dostatek peněz na turné po Irsku u příležitosti pětadvaceti let své existence. Kvůli koronaviru však z turné sešlo, avšak místo aby se litovali, rozhodli se členové kapely vzít celou situaci s humorem.