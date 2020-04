Toyota zastavuje sedm výrobních linek v pěti japonských závodech

Kvůli poklesu poptávky nebo kvůli pracovníkům nakaženým koronavirem provozy zastavilo či omezilo osm japonských automobilek. Vedle Toyoty to byly mimo jiné Honda Motor, Nissan Motor nebo Subaru.

Toyota už zastavila též výrobu ve Spojených státech do 17. dubna a v evropských závodech nejméně do 19. dubna. To ale neplatí pro továrnu v Petrohradě, kde má odstávka skončit dnes.