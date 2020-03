Tom Hanks se vyléčil z koronaviru. Už je zpět v USA i s manželkou

Už 23. března se vše zdálo na lepší cestě, když Hanks na Twitteru napsal, že se po dvou týdnech od prvních symptomů cítí oba s manželkou lépe. Vyzval také lidi, ať používají rozum a zůstávají doma, jak jen to jde. „Chvíli to zabere, ale pokud se budeme starat jeden o druhé, pomůžeme, kde to jde a vzdáme se nějakého toho komfortu, tak by tohle všechno mělo přejít,” napsal mimo jiné Hanks, který se z Austrálie do své domoviny přemístil soukromým letadlem.