Tisíce studentů zůstanou doma. ČVUT a VŠE kvůli koronaviru přerušily výuku

Vedení Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) se po domluvě s pražskými hygieniky, ministerstvem zdravotnictví a radnicí Prahy 6 rozhodlo od úterý do 22. března přerušit výuku. Jde o preventivní opatření proti koronaviru. Ke stejnému kroku přistoupila i Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) poté, co jedna ze studentek informovala o tom, že je v karanténě, protože přišla do kontaktu s nakaženou osobou.