Testovali vás na koronavirus? Nejdříve si zjistěte, jak zdravotníci informují o výsledcích

Právě kvůli rostoucímu množství testů lékaři na celé řadě odběrných míst prosí všechny testované jedince, aby kvůli výsledkům nevolali. „Čekáme na výsledky testů ze státní laboratoře, o kterých budeme všechny telefonicky informovat, a to ve chvíli, kdy je budeme mít k dispozici. To obvykle bývá do pěti pracovních dnů či déle. Zdravotníci budou všem volat bez ohledu na výsledek testu,“ stojí v prohlášení Thomayerovy nemocnice.