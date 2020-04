Svět se do normálu nevrátí možná nikdy, tvrdí americký imunolog Fauci

K tomu, co bylo před pandemií nového koronaviru považováno za normální, se svět už nevrátí, je přesvědčený doktor Anthony Fauci, přední americký lékař a imunolog. Prohlásil to při pondělním brífinku v Bílém domě po dotazu, zda se Spojené státy mohou vrátit do normálu ještě před příchodem vakcíny, informovaly servery CNBC a Daily Mail.