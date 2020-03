Stolky ve dveřích a prodej jídla s sebou, restaurace se rychle přizpůsobily

Provozovatelé restaurací se museli v sobotu ráno utkat s novým vládním nařízením, které zakazuje provoz jejich podniků. Na vstupních dveřích tak visí improvizované vzkazy s novými podmínkami. Buď se provoz zcela zastavil, nebo personál přešel do režimu prodeje na ulici a to i kvůli službám dovážejícím jídlo do domácností či zaměstnání.