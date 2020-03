Španělsko kvůli koronaviru vyhlásí zákaz vycházení

Situace kolem šíření nového typu koronaviru se ve Španělsku dramatizuje. Země ohlásila v sobotu 1500 nových případů nákazy. Tamější vláda se proto podle místních médií chystá drasticky omezit pohyb obyvatel. Od pondělí by měla vláda vyhlásit zakázat vycházení. Povoleno bude vycházet jen do práce, na nezbytné nákupy nebo do nemocnice.