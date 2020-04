Sociální odstup tu s námi může být nejméně do roku 2022, zní z Harvardu

Modelová studie na covid-19 varuje, že určitá období společenského odstupu budou potřeba ještě po dobu dalších dvou let. Jedině tak se prý může podařit potlačit občasné prudké nárůsty počtů nakažených. Tvrdí to alespoň autoři studie, která vyšla v úterý na internetových stránkách magazínu Science.

Zdravotní experti mají prý za nepravděpodobnou možnost, že nový koronavirus bude následovat svého nejbližšího příbuzného, Sars-CoV-1, v tom ohledu, že by byl po krátké pandemii vymýcen. Místo toho by mohl spíše připomínat třeba pandemie chřipky a vracet se sezónně. Vědci z Harvardské univerzity využili pro svou studii data sezónnosti ostatních známých lidských koronavirů, aby sestavili model toho, co by se mohlo dít v následujících pěti letech.