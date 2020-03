Školy zatím nezavírají, některé posílají děti i kantory domů

Striktnější doporučení ale vydala například pražská soukromá škola Métis. „Vy, co jste navštívili Itálii během prázdnin, tak nechte děti po dobu 14 dnů doma. Vy ostatní zvažte, v jak rizikových oblastech jste se pohybovali, dle vaší osobní úvahy rozhodněte, zda vaše dítě půjde do školy od 2. 3., nebo si ho necháte po dobu doporučené karantény doma,“ napsala v hromadném mailu ředitelka školy Veronika Patrasová.

Podle Černého jsou někteří ředitelé pod tlakem vystrašených rodičů, a proto jsou také jejich výzvy důraznější. „Také je pořád uklidňuji. Ta důraznější doporučení preventivně zůstat doma chápu a chápal bych to i jako rodič. Ale žádná instituce nám to nenařizuje. Těch nakažených je jistě víc než tři, ale nemůžu přece každému, kdo je z Prahy, říkat, aby nechodil do školy,“ sdělil.

Podle obou šéfů školských asociací by učitelé v případě nařízené karantény byli v režimu nemocenské. „Z médií vím, že kdo je v karanténě, tak je jako na neschopence, takže by dostával 60 procent mzdy,“ řekla Právu Schejbalová. Stejně to vidí Černý. Podle něj by měl kantor nárok na plnou mzdu, jen kdyby mu karanténu ředitel preventivně nařídil.