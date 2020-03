Sít, či nesít? Zelináři váhají

Firma je už řadu let ve velké míře závislá na pracovnících z ciziny. Jde převážně o Ukrajince a Ukrajinky, jichž na tamních polích od jara do podzimu pracuje okolo tří stovek, většina v hlavním pracovním poměru.

„Pokud nám vláda nedá možnost, aby k nám Ukrajinci nebo někdo jiný přišel pracovat, nemá ani smysl začínat se setím a sázením,“ řekl Zoufalý. Náklady na osivo, pohonné hmoty, ochranné prostředky, závlahy či mzdy jdou do milionů a snadno mohou přijít vniveč.

Češi a Moravané podle jeho slov na polích se zeleninou pracovat nechtějí. „A není to ani tak o penězích. Vždyť u nás si traktorista za 180 hodin měsíčně vydělá v průměru 35 tisíc čistého. Ještě předloni si u nás studenti přivydělávali jako brigádníci při třídění okurek. Loni už jsme nesehnali žádné,“ konstatoval šéf ZoŠi.

„Nad situací by se někdo měl vážně zamyslet. Zastavuje se totiž i doprava. Přispějí k tomu i odstávky výroby ve velkých automobilkách. Kamiony vozící auta na západ přivážejí do ČR mimo jiné i zeleninu. A kdo vám dnes pojede do Itálie?“ posteskl si Zoufalý.