Šíření Covid-19 je skoro exponenciální, varovala WHO

Tedros Ghebreyesus vyjádřil „hluboké obavy rychlé eskalace a globálního šíření“ koronavirové nákazy. „V posledních pěti týdnem jsme byli svědky téměř exponenciálního růstu počtu nových případů, který zasáhl každou zemi a oblast.“ řekl podle stanice CNBC a dodal, „počet úmrtí se za týden více než zdvojnásobil.

„Za pár dní dosáhneme milionu potvrzených případů a 50 000 obětí na celém světě,“ varoval ředitel WHO. V současné době je podle statistiky univerzity Johnse Hopkinse 887 000 potvrzených případů a 44 264 oběti.

Zmínil i rychlost pandemie a to, že jde o neobvyklý případ šíření zcela nové nemoci: „Před třemi měsíce jsme o tomto viru nevěděli skoro nic. Je to pandemie způsobená koronavirem, o jehož chování se nic neví, a my musíme zůstat jednotní.“

Už v pondělí představitelé WHO varovali, že jen zavírat hranice nestačí, ale je to nutné navzdory dopadům na ekonomiku. Bez nich by virus zabil ještě více lidí.

Co se týče používání ochranných prostředků na obličej, tvrdila WHO doposud, že nošení roušek má smysl jen pro lidi, kteří se nakazili, a pro ty, kdo se starají o nemocné. Nyní chce posoudit, zda pomáhá bránit šíření nemoci. Za důležitější Tedros Ghebreyesus nadále považuje mytí rukou.

Ředitel WHO upozornil, že nákaza může mít fatální dopad na nejchudší vrstvy v Africe a v latinské Americe: „Zatímco bylo relativně málo potvrzených případů v Africe a ve Střední a v Jižní Americe, zjistili jsme, že by Covid-19 mohl mít na tyto oblasti vážné společenské ekonomické a politické dopady. Je klíčové, aby tyto země byly dobře vybaveny detekčními testy a izolovali se v nich nakažení.”

Ocenil, že se to mnohdy už děje navzdory omezeným prostředkům těchto zemí: „Mnoho zemí žádá lidi, aby zůstali doma a brání pohybu populace, což může pomoci omezit přenos viru, ale může to mít nezamýšlené dopady na nejchudší a nejohroženější lidi.“ Podle ně by měli dostávat zdarma jídlo a další základní životní potřeby.