Seniorům dovezou nákupy studenti i hasiči

„Přemýšlíme o pomoci rodičům, kteří v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol nemají hlídání pro své děti. Studenti gymnázia nabídli svou pomoc. Uvažujeme nyní o variantách. Nabídli bychom i pomoc s nákupem pro seniory. Podle požadavků bychom se přizpůsobili. Záleží na zájmu občanů. Pište na speciálně zřízený e-mail pro tuto situaci: opatrenimk@gmail.com,“ nastínil záměr starosta Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09).

Nabídneme pomoc důchodcům s nákupy, přemýšlíme, jestli to bude možné i s hlídáním dětí Anna Kocandová

„Je to nápad, jsme na začátku. Zcela jistě nabídneme pomoc důchodcům s nákupy a přemýšlíme, jestli to bude možné i s hlídáním dětí,“ řekla Právu Anna Kocandová, která stála u zrodu nápadu. „Mám zatím seznam sedmi kamarádů, co by do toho šli, co jsou ochotní pomáhat. Taky si myslím, že se to rozjede v příštím týdnu,“ doplnila.

Dobrovolníci se hlásí

Kuřim na Brněnsku se s pomocí dobrovolníků a hasičů postará o své seniory v případě, že bude počet nemocných koronavirem vzrůstat. Lidem nad šedesát let, u nichž je nevyšší úmrtnost, zajistí město nákup potravin s donáškou až do domu tak, aby nemuseli chodit do obchodů a nákupních center.

Radnice se ve středu ráno dotázala Kuřimských prostřednictvím sociálních sítí, zda by nepomohli osamoceně žijícím důchodcům. V poledne již mělo město deset dobrovolníků. Většina nabídla kompletní dovoz nákupu.

„Spíše to ale uděláme tak, že radnice poskytne na přepravu nákupů svoji dodávku. Coby řidiče využijeme naše dobrovolné hasiče. Každému z civilních dobrovolníků bychom přidělili seniory, o které by se staral, a dle potřeby jim v předem domluvený čas přivážel nákupy. Senioři by se tak vyhnuli davům,“ řekl Právu starosta města Drago Sukalovský (STAN).

Kuřimská radnice zatím pracuje na seznamu dobrovolníků, které by využila v případě, že by se počet nemocných prudce zvyšoval, nebo pokud by byl koronavirus zjištěn na Kuřimsku.

Skautům chybějí roušky

Město má přes 11 tisíc obyvatel. Dříve narozených jsou tisíce, jen zlomek z nich ale nemá nikoho blízkého, koho by požádali o zajištění nákupu. Sukalovského napadlo využít dobrovolníky k nákupům, protože se sám stará o svoji třiaosmdesátiletou matku.

Skauti v Praze také nabídli svou pomoc sociálním službám například při obstarávání nákupů pro seniory. Většímu nasazení jejich dobrovolníků zatím brání nedostatek roušek a ochranných pomůcek. Pomoc totiž má být bezkontaktní.

Zmínili to pražští radní Milena Johnová (Praha sobě) a Petr Hlubuček (Spojené síly, STAN). „V současné době jde pouze o bezkontaktní pomoc, očekáváme však, že vláda zajistí nutné množství ochranných prostředků,“ uvedl Hlubuček k dobrovolníkům.

„Bez ochranných prostředků si poskytovat službu nedovolíme. I když je senior pořád doma a nevychází, můžeme to být my, kdo ho ohrozí. A bezkontaktně pomoci prostě nejde, umím si představit leda tak podání nákupu mezi dveřmi. Jak ale mýt bez kontaktu nádobí nebo podávat klientům jídlo?“ řekla Právu Olga Mutlová z neziskové organizace Život 90, která pomáhá seniorům a zvlášť postiženým.

Skauti podle mluvčí Barbory Trojak nabídli své především dospělé dobrovolníky, stále však čekají na konkrétní požadavky. Netýká se to jen Prahy. „Pokud jsou radnice či bezpečnostní týmy obcí názoru, že by mohli být v něčem nápomocni skautští dobrovolníci, nechť se obracejí na koronavirus@skaut.cz, rádi budeme v rámci možností vycházet vstříc,“ uvedla Trojak.