Hamáček i Seehofer se kvůli podezřelému kontaktu nechali testovat na koronavirus

Jeden z účastníků jednání ministrů vnitra zemí Evropské unie, která se minulý týden ve středu uskutečnila v Bruselu, se dostal do kontaktu s člověkem nakaženým novým typem koronaviru. V pondělí to uvedlo německé ministerstvo vnitra s tím, že testy u členů německé delegace infekci nepotvrdily. Schůzky se minulý týden zúčastnil i český ministr vnitra Jan Hamáček. I on měl podle svého vyjádření pro serveru iDnes.cz test negativní.