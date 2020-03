Rusko uzavírá hranice

Ruská vláda oznámila, že od středy 18. března až do 1. května zakazuje do země vstup občanům jiných států i lidem bez státní příslušnosti. Uvedla to na svých internetových stránkách, napsala agentura TASS. Rozhodnutí padlo poté, co ruský premiér Michail Mišustin hovořil s předsedy vlád Společenství nezávislých států (SNS) sdružující bývalé sovětské republiky.