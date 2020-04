Rektor UK Tomáš Zima chválí pomoc studentů všech fakult: Mladí medici jsou i v první linii

Řešíme, jak zkoušet, jak realizovat přijímací řízení – uděláme vše pro to, aby případné komplikace byly co nejmenší. A všem mým kolegyním a kolegům patří velký dík.

Předpokládáme, že se výuka prodlouží o několik týdnů, což bude záviset na studijním oboru. Nepředpokládám, že by se výuka prodloužila o semestr či rok. Věřím, že vše zvládneme během letních měsíců. Upravujeme harmonogram akademického roku s možností zkoušet v průběhu léta až do září.

