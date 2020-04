Ředitelé gymnázií jsou pro dokončení školního roku výukou na dálku

Školy jsou kvůli šíření koronaviru uzavřeny od 11. března. Podle dřívějších informací by se mohly otevřít v polovině května. Hlavní hygienička Jarmila Rážová ale v pondělí řekla, že epidemiologové nedoporučují úplné otevření škol do konce školního roku.

Za předpokladu, že by se školy otevřely 18. května, by se měly od 1. června konat přijímací zkoušky a od 8. června maturity.

Na řadě středních škol je přitom podle ředitelů gymnázií v době přijímacích zkoušek ředitelské volno a při maturitách omezený rozvrh. Školy by se pak podle asociace zabývaly přijímacími a maturitními zkouškami nejméně do 26. června.

Podle Schejbalové se otevření škol obávají jak ředitelé škol a učitelé, tak i rodiče. Řešením by podle AŘG bylo, že by se v tomto školním roce konaly již jen přijímací a maturitní zkoušky a výuka by se organizovala dál na dálku.

Dalším řešením by podle zástupců gymnázií bylo otevřít školy v polovině května na zhruba dva týdny pouze pro žáky z 5., 7. a 9. ročníků ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám, a pro maturanty. V tomto případě by ale podle asociace nebylo možné naplno organizovat on-line výuku pro ostatní žáky.

Navrhovaná řešení by vyžadovala změny v legislativě, protože například přijímací zkoušky jsou nyní podmíněny znovuotevřením škol. Podle asociace by se měl kromě jiného stanovit způsob kvalifikace žáků na konci školního roku.

Vyhlášku, která by to upravovala, avizoval ministr školství Robert Plaga (ANO) před Velikonocemi . Zatím ji nepředstavil, podle mluvčí Anety Lednové ji jeho úřad nyní dokončuje.

Podle ní AŘG zvažovala, zda by nebylo možné uspořádat i dva termíny zkoušek jako v jiných letech. Znamenalo by to podle ní ale přesun téměř 100 tisíc žáků na zkoušky dvakrát, a to někdy i z různých míst napříč ČR.