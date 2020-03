Rakousko sází na rozsáhlé testování

„Spustíme také rychlotesty, abychom prověřili stovky tisíc lidí, jak nejrychleji to bude možné,“ prohlásil spolkový kancléř Sebastian Kurz s tím, že rozsáhlé testování považuje za klíčové k získání přehledu o skutečném rozsahu nákazy.

Rakousko, kde infekci podlehlo už 42 lidí, se zjevně i tímto způsobem snaží dohnat to, co zpočátku podcenilo. Kritici vyčítají vládě, že patřičně nereagovala už začátkem března, kdy ze skandinávských zemí přišla informace o nákaze několika turistů, kteří předtím pobývali v tyrolském zimním středisku Ischgl. Islandské úřady tehdy dokonce vydaly oficiální varování před cestami do Rakouska.