Rakouská vláda ohlásila plán: Obchody otevřít po Velikonocích, restaurace v květnu

Obchody s plochou do 400 metrů čtverečních, zahradnická centra a hobbymarkety by se v Rakousku mohly otevřít 14. dubna. Od 1. května by se pak otevřela všechna další nákupní centra, obchody a kadeřnictví. Další služby, restaurace a hotely by mohly fungovat od poloviny května. Takový je plán rakouské vlády, jak by se země mohla začít vracet k normálu po opatřeních zavedených kvůli epidemii koronaviru, píše server deníku Heute.at.