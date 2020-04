Promoření sníží riziko další vlny epidemie, tvrdí hygienička

Cílem je nenakazit staré lidi a neustále si udržet lůžkovou kapacitu, abychom ve všech nemocnicích neměli jen koronavirové pacienty a měli kam dát čtyřicetiletého člověka s infarktem. To je zásadní.

Všechna opatření byla nastavena proto, aby se nám nepřeplnily nemocnice a abychom mohli dát ošetřovat všechny, kteří to potřebují.

Kapacita je nyní stále dostatečná a dostane se jak na pacienty s Covidem-19, tak na ty ostatní. A je důležité, aby to tak zůstalo.

Postupně asi nebude potřeba starat se třeba o mladší populaci. Osobně si to představuji tak, že se třeba pustí vysokoškoláci, aby si mohli dodělat diplomy, pak středoškoláci apod. Takhle postupně by se omezení mohla uvolňovat, aby se vždy ta jedna skupina lidí vzájemně promořila, získala imunitu a virus už dál necirkuloval a nemohl nakazit někoho dalšího.

Virus je velmi agresivní, dá se velmi snadno chytit a jako kapénková infekce se snadno šíří. Chceme, aby neonemocněly osoby starší 65 let, hlavně nad 80 let. Nejdůležitější je chránit nejrizikovější skupinu, která má bohužel řadu dalších nemocí, což by pro ně mohlo být fatální.