Pro Čechy poletí speciály do Vietnamu, Maroka i na Kanáry

Na Kanárských ostrovech se nachází zhruba 250 Čechů, v Maroku asi dvě stě, v Jižní Americe asi 300 a v Latinské Americe dalších 300 cestovatelů. Z USA chce zpět do Česka víc než stovka lidí, čísla stále rostou.

„Tisíce Čechů se pokouší dostat do ČR. Asi šest stovek lidí jsme již dostali domů autobusy, které jezdí po celé Evropě. Těm, pro které nemůžeme vyslat autobusy, chystáme pomoc leteckou. Ve spolupráci s komerčními dopravci chceme pomoci Čechům i mimo Evropu tak, abychom nenechali nikoho na holičkách, jak jsem slíbil,“ sdělil Novinkám ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

„Několik desítek míst nabízíme občanům dalších zemí Evropské unie, je třeba být za této mimořádné situace solidární. Je to také součást domluvy, stejně tak další členské státy vezmou na palubu svých letadel české občany. Ale zdůrazňuji, že z Kanárských ostrovů odvezeme všechny Čechy, kteří o to požádali nebo na poslední chvíli požádají,“ dodal Petříček.

Ve čtvrtek odletí komerční letadlo do Maroka a nejbližších dnech také do Vietnamu. Podle Černínského paláce probíhá koordinace s dalšími státy Evropské unie o vyslání letadel do střední Ameriky a Asie. Čeští diplomaté budou vyjednávat návrat stovky Čechů, kteří uvízli na Filipínách.