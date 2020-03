Praha má už jen dvě odběrová místa

Z původních tří míst se staly dvě poté, co nával přestala zvládat Thomayerova nemocnice (TN). Následovala tak krok FN Motol a bude testovat už jen své pacienty a zaměstnance.

„Nešlo to dále udržet. Ve stanu jsme odebrali až sto padesát vzorků denně a k tomu dalších sto na infekčním oddělení. Ale my máme malou laboratoř a nemohli jsme to v takovém tlaku dále stíhat. Takže hlavním důvodem je, že jsme nedokázali navazovat testováním při takovém zájmu lidí. Další věcí je samozřejmě personální otázka a také nám docházely testovací kity,“ vysvětlil rozhodnutí mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.