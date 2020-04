Polovině hospod hrozí krach

Drtivé většině restaurací spadly tržby o 80 a více procent. „Měsíční tržby nám klesly ze dvou milionů na 300 tisíc korun. Obědy z okénka nás nevytrhnou, i když jich pár prodáme přes rozvážku Damejidlo, ale to jsou jednotky. Nejvíc stejně utržíme z prodeje piva přes okénko. Hlavně večer si lidé pro něj chodí, k tomu si občas objednávají třeba žebírka a další speciality, které si nechtějí dělat doma,“ potvrdil Právu provozní jedné restaurace na pražských Vinohradech, kam tradičně docházeli většinou místní a jen málo turistů. „Je otázka, jestli do konce června vydržíme a ten boj nevzdáme,“ poznamenal.

Restaurace a hospody musely podle rozhodnutí vlády zavřít 12. března, venkovní zahrádky by měly znovu otevřít 25. května a 8. června potom i vnitřní prostory restaurací. Podle Stárka je to příliš pozdě. „Bylo by fajn, kdyby se tyto věci diskutovaly. Chápu, že do toho zasahovali epidemiologové, ale bylo by dobré, kdyby do toho mohli také nějakým způsobem hovořit lidé z praxe a obchodu,“ posteskl si.