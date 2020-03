Partajní šéf Wu-chanu pobouřil obyvatele, když vyzval k jejich výchově k vděčnosti ke straně

Nejvyšší představitel čínské komunistické strany ve Wu-chanu, jenž je centrem epidemie nového koronaviru, sklidil tvrdou kritiku, když vyzval vládu, aby zavedla výchovu vděčnosti. Obyvatelé by díky ní měli vědět, jak správně děkovat straně za její úsilí. Udělal to o víkendu poté, co obyvatelé křičeli na čínskou vicepremiérku, že vše jsou jen lži.