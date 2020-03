Pařížské hotely se mění na ubytovny pro bezdomovce

Město zatím rezervovalo 50 pokojů v hotelu CIS Paris Kellerman ve 13. obvodu. Ještě tento týden by ale chtěla mít radnice k dispozici celkem 170 místností. Hotelová skupina Accor rovněž nabídla 500 pokojů nejen v Paříži. Půjde o jednolůžka, aby se minimalizoval jakýkoli kontakt mezi dočasnými hosty.

Volné pokoje pro bezdomovce nabízejí také některé hotely v Londýně, o víkendu prošel plán zkušebním kolem. Lidé bez střechy nad hlavou jsou totiž náchylnější ke zdravotním problémům a jsou tedy při současné pandemii zranitelnější. Řidiči ikonických černých londýnských taxíků se zase dobrovolně nabídli, že budou osoby do určených hotelů převážet.

Francie omezila volný pohyb 17. března, obyvatelé by měli zůstat doma, pokud nejdou do obchodů pro potraviny nebo do práce. Povoleno je také rychlé cvičení. V Paříži, podobně jako v mnoha dalších evropských městech, se tak doslova zastavil život. Tam, kde dříve korzovaly zástupy turistů, je dnes prázdno.