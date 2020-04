Papež František v odstupu strádá

Papež však stále odmítá přesun do Apoštolského paláce, kde by byl lépe izolován od možné nákazy. Nenosí roušku – neučinil tak ani 9. března, kdy se při posledním veřejném přijímání setkal s francouzskými biskupy, přičemž jednomu z nich krátce nato vyšel test pozitivně. Papež se drží doporučení, říká Scaramuzzi, i když to někdy považuje za obtížné, protože mu chybějí lidé.