Otevřete farmářské trhy, apelují na vládu prodejci

Načrtli také bezpečnostní plán, jak by trhy ve stavu nouze mohly fungovat. Mezi stánky by byly rozestupy, platební a výdejní pulty by byly vybaveny plexiskly.

Plán podle svých slov poslali ministrovi a hlavní hygieničce Jarmile Rážové datovou schránkou před týdnem. Na odpověď dosud čekají.