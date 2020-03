ON-LINE: Z Číny přiletěl velkokapacitní Ruslan s pomocí

5:58 - Na pardubickém letišti přistál po půlnoci velkokapacitní letoun An-124 Ruslan se zdravotnickým materiálem z Číny určeném pro zvládání epidemie koronaviru. Vykládku Ruslanu organizuje armáda se stovkou vojáků a dvacítkou nákladních aut. Ochranné prostředky budou hned převezeny do centrálních skladů. Z čínského Šen-čenu letadlo odstartovalo v úterý ráno. Je to už jeho druhý let s pomocí.