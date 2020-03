ON-LINE: Do ČR přiletěla další pomoc, zvažuje se odložení olympiády

5:54 - Japonský premiér Šinzó Abe poprvé prohlásil, že je možné odložit letní olympiádu v Tokiu, jestliže nebude možné uspořádat hry v ”úplné formě„: „Jestliže by to bylo obtížné, nebudeme mít jinou možnost než zvážit odložení her,” řekl Abe v japonském parlamentu s tím, že zdraví atletů je nejdůležitější. I Mezinárodní olympijský výbor (MOV) o víkendu přiznal, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů.