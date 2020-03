Omezte hotovost, plaťte bezkontaktně. Kartou či mobilem

Nicméně pokud by ke zvýšení limitu došlo, nebylo by možné tak učinit ze dne na den. „Změna limitu by zabrala několik týdnů, bylo by třeba ji provést nejen u vydavatelů karet, ale také u poskytovatelů terminálů. Zvýšením limitu by vzrostlo i riziko podvodů a především, během přechodu na nový limit by se velmi zvýšilo riziko technických problémů. Nyní platební styk funguje bezproblémově a není tedy v zájmu bank ani klientů, aby se ke změně limitu, která by mohla tento bezproblémový stav narušit, přistupovalo,” uvedla pro Právo Jana Karasová z Air Bank.