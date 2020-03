Od čtvrtka se ruší lety ze severu Itálie, letenky na ně byly dál v nabídce

Vedle letů ze severní Itálie budou přerušena i letecká spojení s Jižní Koreou. Již dříve byly do odvolání zrušeny lety z Číny a do Číny.

Cestující si mohl koupit například i zpáteční letenku na let z Prahy do Milána v úterý 10. března a na zpáteční let z Milána do Prahy v pátek 13. března. Lety z Milána by přitom měly být přerušeny minimálně do 19. března.