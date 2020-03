Ochrana obličeje venku i v práci povinná

Lidem přišlo vhod, že kvůli zoufalému nedostatku roušek si svépomocí vyrobili vlastní ochranu obličeje. Navíc povinnost zakrýt si obličej už vyhlásila řada měst a krajů.

„Nikdo tu nechce nikoho pokutovat ani kontrolovat, ale jsem přesvědčen, že většina našich lidí je zodpovědná a chápe vážnost situace. Je to i v zájmu jejich zdraví a jejich rodin,“ řekl Babiš k případné kontrole nošení pomůcek.

Dodal, že dodržování nařízení je předpokladem k tomu, aby se Česko vyhnulo scénáři jako například v Itálii, Španělsku či Německu.

Začaly rychlotesty

Babiš nicméně připomněl, že případné šíření koronaviru je již chápáno jako trestný čin. Pokud však policisté spatří někoho bez ochranných pomůcek, mohou ho vykázat z místa, ale také mu za neuposlechnutí udělit až desetitisícovou pokutu.

Vláda plošné zavedení tohoto opatření již dříve zvažovala, spekulovalo se však, že by se tak mohlo stát až poté, co do Česka dorazí miliony objednaných roušek ze zahraničí.

Jak to ale vypadá, začíná zřejmě svítat na lepší časy, alespoň co se týče transportu zdravotnických pomůcek ze zahraničí.

Na vojenské letiště v Praze-Kbelích ve středu nad ránem přiletěl armádní speciál se 150 tisíci rychlotesty. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se budou distribuovat do oblastí, kde je situace ohledně výskytu koronaviru nejkritičtější.

„Půjde to hlavně do velkých nemocnic a pak samozřejmě do míst, jako je třeba Litovel, protože tam potřebujeme protestovat místní populaci,“ sdělil Vojtěch. Výhodou je to, že pozitivní výsledek ukážou do půl hodiny, standardní testy trvají zhruba šest hodin.

„Je to jiný typ testování, je to z krve. Pokud pacient má příznaky, tak každopádně musí být otestován i standardní cestou, ale ze zkušenosti s rychlotesty víme, že v případě pozitivního nálezu je pacient skutečně pozitivní,“ vysvětlil Vojtěch průkaznost testů.

První větší várka ochranných pomůcek by mohla dorazit v sobotu z Číny. S přepravou jednoho z největších transportů zdravotnického matriálu v dějinách pomůže česká armáda, která zajistila ukrajinský velkokapacitní letoun Ruslan, jenž uveze až 150 tun materiálu.

Lidem zdarma

„Přivezeme pro vás dva miliony respirátorů N95, pět milionů roušek, 80 000 ochranných brýlí, 120 000 ochranných obleků a 50 000 testů, celkem 134 palet a 106 337 kilogramů,“ napsala ve středu na Facebook armáda.

V neděli by pak podle premiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) mělo taktéž Ruslanem dorazit mj. 30 milionů jednorázových roušek a přes šest milionů respirátorů, které zajistilo vnitro. Roušky v prvé řadě půjdou zdravotnickým a sociálním zařízením, ale dostávat by je měli cestou obcí také Češi. A to zdarma.

Letadla s materiálem budou přistávat na pardubickém letišti, protože podle mluvčí tamního letiště Ivy Machové jako jediné vyhovuje těmto potřebám.

S dalšími transporty materiálu z Číny nově pomohou také letadla Smartwings a ČSA, s nimiž Vojtěch v úterý podepsal smlouvu. Deset milionů roušek se podle premiéra Babiše podařilo nakoupit vládě ve Vietnamu. „Pokud vyjde doprava, tak bychom jich od 23. března mohli každý týden dostat milion,“ dodal.

Čínská letadla?

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) doplnil: „To, co se dnes odehrává v Číně, je Marakéš. Lítají tam stovky letadel z celého světa a doslova se tam obchoduje způsobem, kdo dřív přijde, ten dřív mele. A ne vše regulérní cestou. Řada zemí se napálila. Jdeme cestou, která je alespoň přiměřeně regulérní,“ osvětlil Havlíček s tím, že se čeká pouze na povolení z Číny.