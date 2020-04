Obrat v Itálii: Nakažených koronavirem tolik nepřibývá

Italští epidemiologové předpokládají, že jihoevropská země, která je co do počtu obětí koronaviru nejhůře zasaženým státem světa, už má vrchol pandemie za sebou. Počty nově nakažených a mrtvých by se nyní podle jejich předpokladů měly držet zhruba ve stejné výši a postupně začít klesat.