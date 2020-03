Orbán chce kvůli koronaviru přerušit činnost maďarského parlamentu

Kvůli pandemii koronaviru chce Maďarsko do konce roku 2020 přerušit činnost parlamentu, zemi by měl řídit kabinet prostřednictvím vládních nařízení. Měly by také být zakázané volby a referenda. V sobotu o tom informoval server 444.hu s tím, že o příslušném zákoně by měl parlament hlasovat v pondělí 23. března.