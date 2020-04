O podporu pro OSVČ požádalo 197 000 lidí, příspěvek má být až do 8. června

O jednorázový příspěvek pro OSVČ požádalo už 197 000 lidí, řekla to ministryně financí Alena Schillerová. Předpokládá, že celkem to bude 700 000 lidí. Příspěvek vychází zhruba na 500 korun na den a ministryně očekává, že ho lidé dostanou až do 8. června, teda do termínu, kdy by se měla uvolnit všechna opatření. OSVČ nyní žádají o maximální sumu 25 000 korun.