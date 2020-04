Nově nakažených v Koreji ubývá, roste počet vyléčených s pozitivními testy

Podle ní se musí ještě zjistit, co k tomu vedlo. Dodala, že se zatím neprokázalo, že by se od někoho nakazili, proto se předpokládá, že došlo k nové aktivaci viru. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla v sobotu, že už zkoumá zprávy o vyléčených, kteří mají opět pozitivní testy. Čong dodala, že 48 z nich je z města Tegu, které zasáhla epidemie nejvíc.