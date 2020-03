Nesnažte se řešit stres z koronaviru alkoholem, vše ještě zhorší

Karanténa, sociální izolace, osamělost, ale i strach z nakažení koronavirem velmi negativně působí na psychiku. V touze po úlevě a zlepšení nálady pak mnoho z nás sahá po alkoholu. Podle odborníků ze Světové zdravotní organizace (WHO) to ale není to nejlepší řešení. Místo úlevy se potíže mohou ještě prohloubit.