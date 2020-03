Nemůžu dýchat, nevím, co je za den, říká na videu nakažená Britka z nemocničního lůžka

„Kdokoliv… Jestli si kdokoliv myslí, že může hazardovat se svým zdravím, podívejte se na mě. Jsem na jednotce intenzivní péče. Nemůžu dýchat bez tady toho. Musela jsem. Do žíly mám zavedenou kanylu… další kanyla a katetr. Teď je mi desetkrát lépe, než mi bylo předtím. Ani pořádně nevím, co je za den, ztratila jsem přehled o dnech,“ popisuje Langstonová z nemocničního lůžka.

Apeluje na všechny kuřáky, aby se vzdali své nikotinové vášně. „Pokud někdo pořád kouří, odložte cigarety, protože vám říkám, že potřebujete své zas… plíce. A prosím, nikdo neriskujte. Myslím to vážně. Protože jestli to bude opravdu zlé, skončíte tady. OK? Děkuji vám za všechny vaše láskyplné zprávy. Opravdu si toho vážím. A moje tělo bojuje. Neviděla jsem Richarda, holky jsem neviděla od pátku, ale budu bojovat. Takže ještě jednou, nehazardujte,“ vyzývá Langstonová všechny, kteří sledují video.