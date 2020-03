Nemocnicím s nedostatkem roušek pomáhají i televizní štáby

Seriály a filmy ze zdravotnického prostředí jsou na televizních obrazovkách populární. Natáčecí štáby mají mnohdy slušné vybavení, za které by se nestyděly ani skutečné nemocnice, což se v době globální pandemie může hodit.

Ve Spojených státech se to týká například seriálů Dobrý doktor (v origináe The Good Doctor) či Station 19, který je tzv. spin-offem úspěšného seriálu Chirurgové (v originále Grey's Anatomy). Natáčecí štáby darují nedostatkový materiál do nemocnic, případně hasičům, kteří stojí v první linii v boji s novým koronavirem.