Nemocní senioři v Lázních Toušeni místní zaskočili

„Do Lázní Toušeně jsou umisťováni pacienti jen s mírným průběhem nemoci, u kterých není z jakýchkoliv důvodů možná domácí izolace. To se týká šesti pacientů, kteří k nám byli převezeni z domova seniorů v Michli, kde je provozně obtížné karanténní režim pro více osob vytvořit,“ potvrdila Právu mluvčí pražské Nemocnice Na Bulovce, jíž areál lázní náleží, Simona Krautová.

„Pokud tam bude do patnácti lidí, dá se to asi nějak zvládat, až na sestřičky nikdo v kontaktu s lidmi v obci není, pro infekční odpad si jezdí z Bulovky,“ dodal starosta.

Provoz lázní by měl být od obce co nejvíce oddělen. Drtivá většina zdejších zaměstnanců zůstává doma, nefunguje ani kuchyně a jídlo pro pacienty zajišťuje nemocnice. Výjimkou je zmíněná pětice zdravotnic. Ty jsou tu však z pohledu pacientů nezbytné. Dojíždět by sem měli i dva lékaři.