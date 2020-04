Německo otevírá část obchodů, děti se do škol vrátí na počátku května

Od 4. května se má v Německu opět obnovit školní výuka. Do lavic by se měli vrátit žáci vyšších tříd základních škol, ale především studenti posledních ročníků středních a odborných škol tak, aby mohli složit závěrečné zkoušky a maturity. Zavřené zatím zůstanou mateřské školy a první až třetí třídy základních škol. Kdy se otevřou, o tom se rozhodne až 4. května, uvedla Merkelová.

Hromadné akce, jako jsou například festivaly, větší koncerty či zábavní akce, by měly být v Německu zakázány až do 31. srpna. O konání konkrétních akcí by měly rozhodnout až jednotlivé spolkové země. Zatím by se podle kancléřky neměly konat ani žádná náboženská shromáždění.