Německo i Rakousko spěchají s otevíráním obchodů, Češi si musí počkat

Kurzův kabinet zatím nerozhodl o výuce na základních a středních školách. Vysokoškoláci ovšem do letního semestru nenastoupí. Uzavřena zůstávají veřejná sportoviště, bazény, posilovny a do konce června se nesmí konat žádné hromadné akce, například festivaly.

Kabinet kancléřky Angely Merkelové by měl o dalším uvolnění opatření rozhodnout poslední dubnový den. Proslýchá se, že by se měla velká obchodní centra opět otevřít od 4. května. Tlak na kabinet vyvíjí Sdružení německých obchodníků, kteří argumentují „pokřivením trhu“. Co nejrychlejší otevření požadují zástupci hotelů a restaurací. Německá vláda v tomto případě zatím nemá žádné datum, které by bylo ve hře.