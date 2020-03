Německo čelí největší výzvě od druhé světové války, říká Merkelová

Tento historický úkol se dá zvládnout jen společně, stojí také v textu televizního projevu, kterým se kancléřka večer obrátí na občany. Za více než 14 let v úřadu to takovýmto způsobem dosud neučinila.

„Milé spoluobčanky, milí spoluobčané, koronavirus nyní dramaticky mění život v naší zemi. Naše představa o normalitě, o veřejném životě, sociálním spolužití - to všechno je podrobeno zkoušce jako nikdy dříve. Miliony z vás nemohou do práce, vaše děti nemohou do školy nebo školky, divadla, kina a obchody jsou zavřené,” cituje Merkelovou text, který její úřad zveřejnil dopředu.