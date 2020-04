Německé zoo docházejí peníze, zvířata možná budou krmit jinými

Dodala, že zabíjení některých zvířat, aby ostatní mohla přežít, je posledním krokem, který je nepříjemný, a navíc ani nevyřeší finanční potíže. „Jestliže na to dojde, uděláme radši eutanazii zvířat, než bychom je nechali vyhladovět,“ řekla Kaspariová a dodala, že „v nejhorším bychom některými zvířaty nakrmili další“.

Jarní ztrátu neumünsterské zoo odhaduje na 175 000 eur. Zoo patří do asociace, která nemůže čerpat prostředky pro krizovou podporu malého podnikání.

Na uzavření doplácí i berlínská zoo, kde se atrakcí staly dvě mladé pandy, které však lze sledovat jen na displeji. Její mluvčí Philine Hachmeisterová uvedla: „Neustále myslíme na to, že by je měli návštěvníci sledovat naživo. Nechceme, aby malé pandy vyrostly do doby, než zase otevřeme.“