Němci zvažují vyjmutí imunních lidí z restrikcí

Experti z Helmholtzova institutu pro výzkum infekcí v dolnosaském Braunschweigu hodlají do projektu zapojit 100 tisíc dobrovolníků. Krevními testy chtějí ještě během dubna zjistit, zda a do jaké míry se u nich vytvořily příslušné protilátky, přičemž kontroly by se v pravidelných časových odstupech opakovaly.