Nemáte velkou dušnost? Pak vás nebudeme testovat

Diana chtěla okamžitě zavolat na příslušná místa, ale pak se rozjel kolotoč těžko uvěřitelných událostí. Oficiální doporučení z ministerstva zdravotnictví už z minulého pátku znělo, aby každý, kdo se vrátil z Itálie , telefonicky kontaktoval svého lékaře a zůstal 14 dní doma. V případě potíží by měl zavolat buď na linku 112, nebo na příslušnou krajskou hygienickou stanici. To Diana učinila a čekala, že jí přijedou pracovníci udělat testy. To se ale nestalo.

„Odpověď zní – my nic neřešíme, my jen přepojujeme. Přepojí mě na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem, kde se dozvím, že kraj to přece neřeší. Musím si zavolat na Hygienickou stanici hlavního města Prahy,“ napsala Diana. Operátorka jí navíc dala špatné číslo, to správné si musela zjistit sama.