Nejdůležitější je hlídat seniory, řekl šéf zdravotních statistiků

Česko má v tuto chvíli šest obětí koronaviru. Je to stále ještě relativně nízké číslo? (Rozhovor byl veden v pátek, aktuální počet obětí je 13, pozn. red.)

Nechci se necitlivě dotknout obětí, každý lidský život je nenahraditelný. Mrzí mě, že máme mrtvé. Ale objektivní pravda je, že číslo je ve srovnání s okolními zeměmi velmi nízké a plně očekávatelné. Zatím se však nedá absolutně připsat koronaviru.

Příčina úmrtí je široký pojem: v ČR zemře každoročně sto až sto deset tisíc osob a lidé budou umírat i teď. Na hodnocení je velmi brzy, protože řada úmrtí nesouvisí s nemocí způsobenou koronavirem primárně. Virus buď úmrtí urychlí, nebo by ten člověk zemřel v krátké době stejně. Vyhodnocení mortality bude vyžadovat dlouhý časový odstup.

Nemyslím si, že je vhodné teď pořádat tiskovky ohledně každého úmrtí. Bude jich nepochybně víc, také proto, že lidé normálně umírají a budou i s nákazou. A ne každé úmrtí bude primárně souviset s nemocí Covid-19, i když ten člověk bude nakažen.

Mají se vůbec lidé, kteří trpěli jinou smrtelnou nemocí, do statistik započítávat jako oběti koronavirové nákazy?

To v tuto chvíli neumíme posoudit, na to bude potřeba časový odstup. Příčina jejich úmrtí bude nepochybně vyhodnocena a pak budeme moci posoudit, jaký vliv na něj mělo onemocnění Covid-19. Přeji si, aby byl co nejnižší.

Jsou ale ve světě lidé, kteří před nakažením neměli žádné vážné nemoci, a stejně zemřeli.

Takoví i u nás nepochybně budou. Právě ty budeme muset najít, spočítat a vyhodnotit. Nelze to dělat v průběhu. Populační statistika je něco jako umělecká fotografie: snímáte, ale snímky v běhu nehodnotíte. Teprve s odstupem je retušujete, čistíte a vyleze vám obrázek, který byl cílem.

Nedávno jste řekl, že Česko koronavirovou epidemii zvládne. Dávají vám současná čísla za pravdu?

Zatím stále ano, a zaklepejme to. Pohyb křivky vzhůru ale určitě ještě nastane. Epidemie zde je, a pozitivních případů bude nepochybně přibývat, to je nevyhnutelný přírodní jev. Jde o to, abychom to uřídili.

I v porovnání s jinými evropskými zeměmi máme relativně málo pozitivních případů. Je to tím, že málo testujeme?

Testujeme srovnatelně s velkým množstvím zemí, dokonce jsme v mírném nadprůměru. Není to žádná tragédie, ale v budoucnu budeme testovat mnohem víc. Víc testů samozřejmě povede k růstu pozitivních případů, ale to nebude vypovídající. Nejdůležitější je stále hlídat rizikové skupiny, to znamená seniory a vážně nemocné.

Daří se nám to?

Daří se nám to dostatečně. Opatření byla přijata správně a relativně včas a myslím, že máme šanci.

Jak se vládní represivní opatření a jejich efektivita mohou v čase projevovat?

Myslím, že se už projevují. Klesá nám reprodukční číslo (počet lidí, které infikovaná osoba nakazí) a počet infikovaných seniorů a polymorbidních pacientů dramaticky neroste. Nezvyšuje se ani počet hospitalizovaných osob, čtvrtina z nich už byla z nemocnice propuštěna.

Za jakých podmínek by se podle vás mohla opatření začít rozvolňovat?