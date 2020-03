Nákaza je v šesti domovech seniorů, ochranné pomůcky sociální služby nedostaly

V rozhovoru pro Seznam Zprávy dokonce řekla, že systém ministerstva zdravotnictví nefunguje. „Můžou to napálit ministru zdravotnictví, ale nevím, co to vyřeší. Nefunguje. Vidíme to na všech případech. Vidíme to na všech situacích. Evidentně nefunguje ani ten postup ze strany ministerstva zdravotnictví,” řekla.